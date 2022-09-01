Ханты-Мансийск, , 07:06 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) гражданин пытался вынести пять мешков с благотворительной помощью, угрожая волонтёрам. Об этом сообщает телекомпания «Самотлор».

Благотворительный своп Пресс-служба тюменского отделения «Молодой Гвардии»

Неравнодушные жители Нижневартовска приносят на склад фонда «Помоги продержаться» одежду и обувь, чтобы нуждающиеся могли их взять бесплатно. Мужчина пришёл на склад, якобы как малоимущий, и пытался унести пять мешков. Волонтёры сделали ему замечание, один из них записывал происходящее на сотовый телефон. Мужчина ответил агрессией и угрозами.

После этого случая сотрудники благотворительного центра приняли решение о закрытом формате дальнейшей работы.

«Люди будут приходить на приём в офис. Мы будем принимать у них заявление, собирать совет правления, рассматривать все эти документы и потом по телефону сообщать о принятом решении. Такому человеку, по положительному решению будет выдано направление, и там будут указаны дата и время выдачи помощи», — пояснила председатель региональной общественной организации «Центр поддержки семьи» Вероника Матвиенок.

Отмечается, что в правоохранительные органы заявление на жадного «малоимущего» не поступало.