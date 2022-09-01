Пекин, , 07:05 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй принял 30 августа участие в виртуальной встрече с заместителями министров иностранных дел России и Монголии, в ходе которой они договорились о дальнейшем укреплении взаимной координации, сообщает 31 августа газета Global Times.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Ма высоко оценил прогресс, достигнутый тремя сторонами после пятой трехсторонней встречи глав государств Китая, России и Монголии. Ма сказал, что, по данным Министерства иностранных дел Китая, был достигнут прогресс в таких секторах, как политика, экономика и торговля, усилия по борьбе с пандемией, гуманитарные науки, международное сотрудничество и другие области.

Пятая трехсторонняя встреча состоялась в июне 2019 года, на которой лидеры трех сторон обязались укреплять трехстороннее сотрудничество. Ма сказал, что три стороны должны в полной мере реализовать важный консенсус, достигнутый главами трех стран, активно продвигать среднесрочную Дорожную карту развития трехстороннего сотрудничества между Китаем, Россией и Монголией, а также работать над строительством экономического коридора Китай — Монголия — Россия.

По словам Ма, три стороны должны также исследовать и поощрять новые сектора роста для трехстороннего сотрудничества, укреплять координацию и сотрудничество в международных и региональных делах и добиваться общего развития.

Россия и Монголия полностью признают позитивные результаты, достигнутые в трехстороннем сотрудничестве за последние годы, и они готовы активизировать координацию и совместную работу для достижения новых результатов в трехстороннем сотрудничестве. Они также обменялись мнениями по ключевым направлениям сотрудничества на следующем этапе.

23 июня 2016 года Китай, Россия и Монголия подписали план развития по строительству экономического коридора, связывающего трех соседей, пообещав улучшить транспортные связи и экономическое сотрудничество в приграничных регионах.