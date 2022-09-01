Кызыл, , 07:05 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о положительных результатах в борьбе с оттоком медицинских кадров из республики. Об этом он написал в своём телеграмм-канале по итогам встречи с коллективом регионального минздрава, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Доктор George Hodan

По его словам, в регионе действуют две программы, по которым врачи могут получить выплату в размере 1 млн рублей. Кроме того, в республике увеличено финансирование по программе «Земский доктор».

«Статистика показывает, что данные меры приносят результат. В 2021 году в Туву вернулись 34 врача, а за 8 месяцев 2022 года — уже 56», — отметил руководитель субъекта.

Ховалыг поручил руководству ведомства вместе с министерством земельных и имущественных отношений, а также минстроем представить предложения по предоставлению врачам служебного жилья, земельных участков, льготной ипотеки и других мер.