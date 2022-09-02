Москва, 2 сентября, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В школы и детские сады 1 сентября в России пойдут более 17,5 млн школьников и 7 млн дошкольников. Для обучения детей сегодня созданы необходимые условия в 39 218 школах и 33 285 детских садах страны, сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новом учебном году в школы столицы пойдет рекордное количество первоклассников — 119 тысяч.

Как проходит День знаний в России и в мире, что нового ждет школьников в 2022/23 учебном году, читайте в трансляции ИА REGNUM.