Багдад, 1 сентября, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Ситуацию в иракской провинции Басра, где накануне прошли акции протеста, переросшие в вооружённые столкновения, взяли под контроль силы безопасности Ирака. Об этом 1 сентября сообщает агентство INA.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Как уточнил губернатор провинции Асъад аль-Айдани, ситуация в Басре полностью контролируется силами безопасности Ирака и не представляет угрозы.

Напомним, 30 августа в Ираке начались столкновения между сторонниками имама Муктады ас-Садра и силовиками. По данным телеканала Alsumaria, в столкновениях участвовали бойцы военизированных формирований, связанных с имамом ас-Садром.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в иракской Басре начались бои между сторонниками имама ас-Садры и силами безопасности Ирака. По предварительным данным, один человек погиб в результате столкновений, еще двое получили ранения различной степени тяжести.