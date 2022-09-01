Анкара, 1 сентября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Действия Греции в отношении турецких военно-воздушных сил в Эгейском море свидетельствуют о планах Афин дестабилизировать ситуацию в регионе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы прекрасно осознаем истинные причины, стоящие за попытками ущемления прав Турции в Восточном Средиземноморье. Мы также в курсе целей сил и кругов, которые сегодня бесплатно вооружают террористов у границ Турции, хотя в свое время отказывались передавать за деньги оружие Анкаре», — заявил он.

Также Эрдоган осудил действия Греции против ВВС Турции и назвал их провокационными. При этом турецкий президент указал, что НАТО помогает греческой стороне и не оказывает поддержку Анкаре. Эрдоган отметил, что Анкара теперь делает ставку на развитие своих оборонных возможностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Грецию марионеткой США. Он добавил, что Анкара спокойно обойдется без поставок новых американских истребителей, так как сама способна производить любой военный продукт.