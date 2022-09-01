Нур-Султан, , 06:59 — REGNUM Межведомственная комиссия (МВК) правительства Казахстана приняла решение с 10 сентября снять ограничения на вывоз из республики пшеницы и муки. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба правительства.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Одновременно на заседании МВК было принято решение ввести квоты на экспорт скота.

пресс-служба правительства Казахстана «По данным Минсельхоза, озвученным на заседании МВК, в Казахстане ожидается хороший урожай зерновых. В этом году планируется собрать более 13 млн тонн пшеницы, что превышает прошлогодний урожай на 12%. Для внутреннего потребления требуется порядка 6,5 млн тонн. По итогам всестороннего обсуждения… было решено снять ограничения на вывоз зерна и муки с 10 сентября 2022 года».

Ограничения на экспорт муки и пшеницы были введены в Казахстане в апреле на срок до 15 июня и позднее продлены до 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя Зернового союза Казахстана Евгения Карабанова, прогнозируемый урожай в Казахстане полностью перекроет и потребности внутреннего рынка республики, и экспортный потенциал, ограниченный узкими транспортными коридорами.

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