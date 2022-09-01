Нур-Султан, 1 сентября 2022, 06:59 — REGNUM Межведомственная комиссия (МВК) правительства Казахстана приняла решение с 10 сентября снять ограничения на вывоз из республики пшеницы и муки. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба правительства.
Одновременно на заседании МВК было принято решение ввести квоты на экспорт скота.
Ограничения на экспорт муки и пшеницы были введены в Казахстане в апреле на срок до 15 июня и позднее продлены до 30 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя Зернового союза Казахстана Евгения Карабанова, прогнозируемый урожай в Казахстане полностью перекроет и потребности внутреннего рынка республики, и экспортный потенциал, ограниченный узкими транспортными коридорами.
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