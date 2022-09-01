Улан-Удэ, , 06:58 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил учителей, учеников, а также их родителей с 1 сентября. По его словам, День знаний является всенародным праздником, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

1 сентября Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Все мы были школьниками и все мы помним свои первые звонки и уроки. Встречу после лета с друзьями, выросшими и изменившимися. Первое сентября — настоящий всенародный праздник!» — написал он в своём телеграмм-канале.

По словам мэра города Улан-Удэ Игоря Шутенкова, в столице республики за последние три года построено семь новых школьных зданий. В частности, здесь открыта самая большая школа на Дальнем Востоке, площадью около 20 тыс. кв. метров. Учиться здесь будут 1275 детей за смену.

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