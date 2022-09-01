Иркутск, , 06:55 — REGNUM В Иркутскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков, он будет оценивать ход восстановительных работ после паводка 2019 года, сообщил 1 сентября губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

В Иркутскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков Правительство Иркутской области

«Запланировали посещение ключевых соцобъектов: двух школ, дамбы. Работаем в микрорайонах Угольщиков, Березовой роще.

Особенный для нас момент — торжественная церемония закладки первого камня в основание будущей улицы, названной в честь Героя России Евгения Николаевича Зиничева», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА, наводнение в Иркутской области началось после длительных затяжных дождей. Река Ия вышла из берегов, сметая всё на своем пути. Более 100 пострадавшим в Тулуне потребовалась медицинская помощь. Также известно о 18 погибших.

В пострадавших от наводнения территориях Иркутской области за три года построили более 55 тысяч квадратных метров жилья.

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