Лондон, 1 сентября, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Мировая премьера новой работы мексиканского кинорежиссера Гильермо Дель Торо «Пиноккио» состоится в рамках 66-го Лондонского кинофестиваля, который пройдет с 5 по 16 октября. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

GuillemMedina Гильермо дель Торо

Анимационный мюзикл, основанный на повести Карло Коллоди, рассказывает о приключениях деревянного мальчика, который оживает.

Действие анимационной кинокартины происходит в Италии в эпоху расцвета фашизма при Бенито Муссолини.