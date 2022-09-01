Якутск, , 06:56 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Якутска, который попытался заплатить за получение водительского удостоверения, но вместо этого перевёл деньги мошеннице. Он ответит за покушение на дачу взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Взятка https://belgorod.sledcom.ru

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Купить права пытался 24-летний молодой человек. Посредником предложила выступить его знакомая, заверив, что у неё есть связи в госавтоинспекции. Мужчина перечислил ей 35 тыс. рублей, которые она использовала по своему усмотрению. Водительского удостоверения он не получил.

Обвинительное заключение по делу о попытке дачи взятки утверждено и будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Кобяйского района Якутии пытался купить право на управление автомобилем без сдачи экзаменов. Он перевёл деньги мужчине, который не смог предоставить ему права. Мужчину оштрафовали на 100 тыс. рублей за попытку дачи взятки.