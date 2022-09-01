Окленд, США, , 06:45 — REGNUM Мальчик девяти лет получил ранения в результате стрельбы на севере американского штата Калифорния, сообщил в своем микроблоге Калифорнийский дорожный патруль (CHP).

Следы от пуль (сс) hdptcar

Инцидент произошел на шоссе у города Окленд возле залива Сан-Франциско. Пули попали в ребенка, когда он ехал на переднем сиденье автомобиля. Ранения также получила женщина, которая находилась за рулем.

В результате стрельбы автомобиль съехал с трассы и попал в ДТП. По информации полиции, огонь велся из другой машины. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как стабильное. Подозреваемые в совершении преступления пока не установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в американском городе Индианаполис (штата Индиана) был задержан мужчина, которого подозревают в расстреле трех нидерландских военнослужащих, один из которых погиб.

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