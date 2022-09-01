Донецк, 1 сентября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Город Горловку и Киевский район Донецка обстреляли рано утром киевские каратели снарядами калибром 155 мм. Об этом 1 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями б. УССР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

В 05:00 мск зафиксирован обстрел со стороны населённого пункта Дзержинск по Никитовскому району города Горловка. Киевскими боевиками было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм.

Через 15 минут, в 05:15 мск, бандеровцы со стороны населённого пункта Орловка обстреляли Киевский район города Донецка. Боевиками было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.

Стоит отметить, что артиллерия, использующая снаряды калибром 155 мм стоит на вооружении стран НАТО. Подобное вооружение было поставлено киевскому режиму из США, Канады и Австралии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские каратели за сутки убили четырёх мирных жителей Донбасса, ранения получили ещё 20 человек.