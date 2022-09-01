Москва, , 06:39 — REGNUM У школьников начинается новый этап, полный открытий и общения с учителями и сверстниками. Об этом в видеопоздравлении, опубликованном на странице Минпросвещения РФ в соцсетях, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов Edu.gov.ru

«Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года. Сегодня, в какой бы класс вы ни пошли, у вас начинается новый, ответственный этап, полный удивительных открытий, общения со сверстниками, с вашими учителями», — сказал Кравцов.

По его словам, детей ожидает «насыщенный учебный год, который, уверен, откроет много нового»: «В этот день хотел бы подчеркнуть, что в каждом из вас заложен огромный потенциал».

Кравцов призвал к тому, чтобы учащиеся нашли применение своему потенциалу, реализовав себя в интересном предмете, творчестве и спорте: «Хотел бы пожелать вам не бояться ставить перед собой самые смелые цели. Дорогие ребята, вы получаете качественное образование, осваиваете востребованные навыки, а значит, должны чувствовать уверенность в своих силах. Знайте, что вас всегда поддерживают родные, близкие и, конечно, педагоги».