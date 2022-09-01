Анадырь, , 06:35 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин поздравил школьников с началом учебного года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Школьная линейка 1 сентября Алексей Колчин, ИА REGNUM

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«От всего сердца поздравляю вас с замечательным и добрым праздником — Днём знаний! 1 сентября несёт с собой радостное и взволнованное настроение для всех жителей Чукотки: родители провожают детей в школы, педагоги открывают новую страницу своей профессиональной деятельности, а более семи тысяч учеников переступают порог школы, из них 742 первоклассника — впервые.

От всего сердца желаю всем учителям и преподавателям никогда не сомневаться в благородстве и значимости своего труда, а тем, кто учится, никогда не терять интереса к новым знаниям. Пусть этот год будет успешным и запоминающимся!» — пожелал Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября объединяет детей и взрослых, а образование закладывает фундамент для будущего. Об этом написал в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев, поздравляя жителей республики с Днём знаний.