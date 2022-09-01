Пекин, , 06:30 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Китайской международной ярмарке торговли услугами (CIFTIS) 2022 года, которая открылась в Пекине 31 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Пекин

CIFTIS является важнейшей платформой Китая по расширению открытости, углублению сотрудничества и внедрению инноваций, что внесло позитивный вклад в содействие развитию глобальной индустрии услуг и торговли услугами, говорится в письме Си Цзиньпина.

Китай по-прежнему привержен продвижению высококачественного развития путем открытости на высоком уровне, расширению доступа к рынкам в секторе услуг, содействию открытости в трансграничной торговле услугами, расширению функций платформ открытости и стремлению создать систему открытости на высоком уровне для сектора услуг, сказал Си.

Он подчеркнул, что Китай готов работать с другими странами, чтобы поддерживать реальную многосторонность, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество, а также совместно продвигать открытую и разделяемую экономику услуг, чтобы придать импульс восстановлению мировой экономики.

Выставка CIFTIS 2022 года, посвященная теме «Сотрудничество для лучшего развития, инновации для более экологичного будущего», проводится совместно Министерством коммерции и муниципальным правительством Пекина. Она продлится до 5 сентября.