Хельсинки, , 06:28 — REGNUM Энергетический кризис вынуждает экономику Финляндии функционировать в «военных» условиях. Такое заявление сделала 1 сентября премьер-министр страны Санна Марин, её слова приводит издание Yle.

Санна Марин Jukka-Pekka Flander SDP

«Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация», — указала премьер-министр.

Санна Марин отметила, что энергокризис в Финляндии носит беспрецедентный характер и для его преодоления потребуются исключительные меры. Глава правительства Финляндии выразила надежду, что Еврокомиссия отреагирует на создавшуюся в стране ситуацию и поможет в её разрешении.

По мнению Марин, одной из мер по преодолению кризиса может стать установление потолка цен на энергоносители и на электроэнергию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Финляндии рассчитывают заменить газ из России на сжиженный природный газ (СПГ).

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