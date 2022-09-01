Пекин, 1 сентября, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Высокопоставленный законодатель Китая Ли Чжаньшу встретился с уходящим послом России в Китае Андреем Денисовым. Во время их встречи он высоко оценил важный вклад Денисова в китайско-российскую дружбу, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

kremlin.ru Ли Чжаньшу

Ли, являющийся членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сказал, что под руководством двух глав государств китайско-российские отношения всегда сохраняли правильное направление.

Обе стороны твердо поддерживали друг друга, укрепили политическое взаимное доверие, укрепили стратегическую координацию и углубили практическое сотрудничество, сказал Ли, добавив, что обе стороны проиллюстрировали практическими действиями богатую коннотацию китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху, что еще больше подчеркивает особую ценность их связей.

ВСНП готов поддерживать тесные дружеские контакты с Федеральным Собранием Российской Федерации, чтобы обеспечить надежную правовую гарантию для развития двусторонних связей и сотрудничества в различных областях, сказал Ли. Он высоко оценил важный вклад Денисова в китайско-российскую дружбу и выразил надежду, что Денисов продолжит прилагать неустанные усилия для содействия обменам и сотрудничеству между двумя странами. Денисов заявил о своей готовности это делать.