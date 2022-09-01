Вашингтон, , 06:24 — REGNUM Бывший кандидат в вице-президенты США и экс-губернатор штата Аляска Сара Пейлин лишилась возможности в ближайшие месяцы представлять регион в американском Конгрессе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сара Пейлин (сс) Gage Skidmore

Она потерпела поражение на внеочередных региональных выборах, которые были назначены в связи со смертью бывшего конгрессмена. Вместо Пейлин, которая является членом Республиканской партии, Аляску в Конгрессе представит демократ Мэри Пелтола.

Она будет первым коренным жителем, который станет федеральным парламентарием. Срок полномочий Пелтолы в качестве члена Конгресса США продлится до назначения следующего состава законодательного органа, очередные выборы в который пройдут уже 8 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что на промежуточных выборах в палату представителей Конгресса США победит Республиканская партия, а демократы проиграют.

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