Вашингтон, 1 сентября, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Бывший кандидат в вице-президенты США и экс-губернатор штата Аляска Сара Пейлин лишилась возможности в ближайшие месяцы представлять регион в американском Конгрессе. Об этом сообщило агентство Reuters.

(сс) Gage Skidmore Сара Пейлин

Она потерпела поражение на внеочередных региональных выборах, которые были назначены в связи со смертью бывшего конгрессмена. Вместо Пейлин, которая является членом Республиканской партии, Аляску в Конгрессе представит демократ Мэри Пелтола.

Она будет первым коренным жителем, который станет федеральным парламентарием. Срок полномочий Пелтолы в качестве члена Конгресса США продлится до назначения следующего состава законодательного органа, очередные выборы в который пройдут уже 8 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что на промежуточных выборах в палату представителей Конгресса США победит Республиканская партия, а демократы проиграют.