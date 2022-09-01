Токио, , 06:23 — REGNUM Японская корпорация Mitsubishi 1 сентября официально объявила о достижении соглашения с российской стороной о сохранении своей доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» при новом операторе проекта. Об этом сообщает пресс-служба японской компании.

Завод СПГ «Сахалин-2» Gazprom.ru

Mitsubishi «Мы сообщаем, что заявка… была одобрена российским правительством. Условия соглашения акционеров и связанные с ним риски будут тщательно изучены в ходе обсуждений с соответствующими сторонами с учётом различных сценариев».

Решением правительства России от 31 августа, 10% в новом операторе проекта ООО «Сахалинская энергия» будет передано компании DGS Japan, которая является «дочкой» Mitsubishi.

Ранее российским правительством было принято решение о передаче доли в размере 12,5% в уставном капитале «Сахалинской энергии» дочерней компании Mitsui.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии положительно оценивает сохранение компанией Mitsui доли в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-2».

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Японии удовлетворено сохранением доли Mitsui в «Сахалине-2»