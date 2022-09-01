Пекин, 1 сентября, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Департамент по борьбе с контрабандой Главного таможенного управления Китая расследовал около 800 случаев контрабанды по всей стране с конца июня по конец июля, эффективно поддерживая национальную экономическую безопасность, порядок налогообложения и социальную стабильность, сообщило Министерство общественной безопасности КНР, передает 31 августа агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Контрабанда

Среди этих дел около 320 были связаны с налогами. Общая стоимость вовлеченных товаров составила 4,17 млрд юаней ($604,5 млн), за которые не было уплачено пошлин на сумму около 640 млн юаней. Министерство также опубликовало статистические данные о борьбе с контрабандой продуктов питания, наркотиков и нефтепродуктов, которые имели место в первой половине этого года.

С января по июнь власти расследовали 264 случая контрабанды продуктов питания на сумму 6,9 млрд юаней. Подозреваемые не уплатили пошлину на общую сумму 660 млн юаней.

За этот период было также расследовано 260 случаев контрабанды наркотиков, которых было изъято суммарно в объем 553 кг, а также 68 случаев контрабанды нефтепродуктов. Стоимость нефтепродуктов составила 1,27 млрд юаней, уклонение от уплаты пошлины составило около 526 млн юаней.

Представитель Таможенного бюро по борьбе с контрабандой заявил, что оно будет продолжать сотрудничать с полицейскими департаментами, чтобы лучше расследовать контрабанду и связанные с ней преступления и обеспечивать национальную безопасность и интересы общественности.