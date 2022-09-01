Каракас, 1 сентября, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Фонд, основанный на доходах от продажи нефти, предложил создать в Венесуэле президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. Выступление политика 31 августа транслировалось в его социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

Как указал Мадуро, нефть дорожает и ещё долгое время будет дорожать. В связи с этим обстоятельством глава Венесуэлы считает целесообразным создать фонд, гарантирующий стабильность экономики.

«Нефть дорожает и будет дорожать​​​. Что мы будем делать с нефтью, какова моя идея? Благодаря нефти мы должны сберегать, (создать) фонд, чтобы гарантировать будущее поколениям, стабильность экономики страны», — так заявил венесуэльский лидер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Венесуэла готова поставлять в Россию мясо и молоко буйволов.