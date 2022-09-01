Москва, 1 сентября, 2022, 06:04 — ИА Регнум. В четверг, 1 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, температура воздуха до +12… +14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Елена Афанасьева, СССР, 1951 Первое сентября

В ночь на 2 сентября в столице также местами дождь, температура воздуха +6… +8 °C.

Ветер западный 7−12 м/с, местами порывы до 15−20 м/с, ночью — западный, северо-западный 6−11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +11… +16 °C днём. Ночью — +3… +8 °C.

В пятницу, 2 сентября, днём в столице ожидается +12… +14 °C, по области +10… +15 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, порывистый ветер. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, москвичам в начале сентября ждать наступления бабьего лета не стоит, но после 10 сентября оно вполне может порадовать жителей и гостей столицы сухой и тёплой погодой.