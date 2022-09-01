Токио, 1 сентября, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори, возглавлявший оргкомитет летней Олимпиады в Токио 2021 года, мог получить взятку в размере около $15 тыс., сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные прокуратуры.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

По ее сведениям, взятку экс-глава правительства страны мог получить от производителя одежды Aoki, получившего статус спонсора на Олимпийских играх. Размер взятки оценивается в 2 млн японских иен (около $15 тыс.). Следствие по этому делу продолжается, официальные представители самого Мори от комментариев отказались.

Ранее японская полиция задержала члена оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси. Его также подозревают в получении взятки от Aoki. По версии следствия, Такахаси за денежное вознаграждение выдал статус официального спонсора этому производителю одежды. Предполагается, что размер взятки составил около 45 млн иен (около $328 тыс).