Киев, 1 сентября, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Папу Римского Франциска оскорбил экс-депутат так называемого законодательного органа киевского террористического режима Тарас Черновол. Своё мнение он написал 31 августа в статье для издания «Главред».

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Как заявил Черновол, понтифик «сделал подарок» России своей фразой о вине НАТО в эскалации конфликта на территории б. УССР.

«Папа показывает небрезгливость в озвучке несправедливых и неприемлемых с точки зрения католической доктрины справедливости заявлений. Делает это, на мой взгляд, по двум причинам. Первое — невысокий уровень интеллектуального осмысления процессов в мире и церкви, и привычка собирать умело подложенные верхушки новостных сообщений», — такое замечание сделал в адрес понтифика Черновол.

Кроме того, по мнению Черновола, папа Римский Франциск из-за своего аргентинского происхождения изначально настроен крайне антиамерикански и антизападнически. Черновол утверждает, что понтифик крайне склонен к левачеству и поэтому «легко заглатывает» антизападную информацию. По этой причине, считает Черновол, папой Римским легко манипулировать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как пояснил Ватикан, не политический, а гуманистический смысл следует видеть в заявлениях папы Римского Франциска о ситуации на территории б. УССР.