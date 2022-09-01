Якутск, 1 сентября, 2022, 06:04 — ИА Регнум. В Северо-Восточном государственном университете в Якутске обнаружили бесхозный пакет. Студентов и преподавателей технических факультетов вуза вывели из здания и провели обследование предмета, сообщила «Комсомольская правда».

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Тревога оказалась ложной — в пакете обнаружили мусор.

«По инструкции, когда мы находим забытую сумку или пакет, мы проводим эвакуацию. Так положено», — пояснил источник издания, сообщивший о ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа сотрудники и посетители здания суда в столице Якутии были вынуждены покинуть помещения в связи с сообщением об угрозе теракта. Поступила информация о минировании Верховного и Арбитражного судов республики, а также Якутского городского суда.