Токио, 1 сентября, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Ежегодные учения по ликвидации последствий разрушительного землетрясения прошли в Японии в честь дня предотвращения стихийных бедствий, сообщает агентство Kyodo.

Zeml.info Землетрясение

Согласно сценарию учений, подземные толчки магнитудой 9,1 произошли в разломе Нанкай. По оценкам ученых, такое землетрясение способно вызвать цунами высотой до 30 метров и унести жизни более 230 тыс. человек.

В учениях принимало и руководство страны, включая главу правительства Фумио Кисиду. Они создали экстренный штаб для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. По сценарию, движение транспорта невозможно из-за землетрясения, поэтому руководству страны пришлось добираться до здания правительства пешком под дождем.

После этого глава правительства провел учебную пресс-конференцию, в которой рассказал о необходимых действиях на случай катастрофы.

Отметим, что подобные учения в Японии происходят ежегодно. Ожидается, что в 2023 году сценарий будет основан на событиях 100-летней давности — Великом землетрясении Канто. Тогда подземные толчки почти уничтожили города Токио и Иокогама.