Санкт-Петербург, 1 сентября 2022, 05:48 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурга, Мурманска, Сыктывкара и Вологды в ближайшие дни ожидает погода конца сентября. Об этом 1 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Санкт-Петербурге, Мурманске, Сыктывкаре и Вологде, там температура ниже нормы будет в ближайшие несколько дней на 4−5 градусов. Связано это с затоком северного холодного ветра», — приводит слова Вильфанда ТАСС.
По словам метеоролога, такая температура обычно бывает позже «примерно на три-четыре недели».
Как сообщало ИА REGNUM, москвичам в начале сентября ждать наступления бабьего лета не стоит, но после 10 сентября оно вполне может порадовать жителей и гостей столицы сухой и тёплой погодой.
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