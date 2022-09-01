Санкт-Петербург, , 05:48 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурга, Мурманска, Сыктывкара и Вологды в ближайшие дни ожидает погода конца сентября. Об этом 1 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

«В Санкт-Петербурге, Мурманске, Сыктывкаре и Вологде, там температура ниже нормы будет в ближайшие несколько дней на 4−5 градусов. Связано это с затоком северного холодного ветра», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, такая температура обычно бывает позже «примерно на три-четыре недели».

Роман Вильфанд «Что касается Петербурга, то такая погода там в начале октября».

Как сообщало ИА REGNUM, москвичам в начале сентября ждать наступления бабьего лета не стоит, но после 10 сентября оно вполне может порадовать жителей и гостей столицы сухой и тёплой погодой.

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