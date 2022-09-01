Москва, , 05:45 — REGNUM Всему международному сообществу, а не только России, нужен спокойный и профессиональный анализ ситуации на Запорожской АЭС и только время покажет смогут ли эксперты МАГАТЭ отработать этот вопрос объективно, написал в своём телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

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«Мы боролись за эту поездку экспертов сравнительно долго и не только в рамках ООН, но и на межгосударственном уровне. Международному сообществу, а не только России, нужен спокойный, профессиональный анализ ситуации с Запорожской АЭС. Очень важна объективность этой группы. Возникает вопрос: можем ли мы на это рассчитывать? Время покажет. Зарекаться сложно», — написал Карасин.

Как сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация снова распространила в Совете Безопасности ООН доказательства обстрела бандеровскими вооруженными формирования Запорожской атомной станции.