Якутск, , 05:48 — REGNUM 1 сентября объединяет детей и взрослых, а образование закладывает фундамент для будущего. Об этом написал в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев, поздравляя жителей республики с Днём знаний.

Айсен Николаев Якутск.рф

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«Этот торжественный день в год 100-летия нашей республики станет первым шагом в мир открытий для более 16 тысяч маленьких якутян. У всех наших школьников и студентов продолжается увлекательный путь к новым вершинам. Дорогие ребята! Учитесь с удовольствием и всегда помните о том, что образование — это один из главных составляющих жизненного успеха человека!», — отметил глава региона.

Школьникам Айсен Николаев пожелал отличного настроения и успехов в новых начинаниях, достижений в учебе и ярких воспоминаний.

Как сообщало ИА REGNUM, празднование Дня знаний 1 сентября проходит в России в очном формате. В школу пойдут 17 млн детей.