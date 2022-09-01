Якутск, 1 сентября 2022, 05:48 — REGNUM 1 сентября объединяет детей и взрослых, а образование закладывает фундамент для будущего. Об этом написал в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев, поздравляя жителей республики с Днём знаний.
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Школьникам Айсен Николаев пожелал отличного настроения и успехов в новых начинаниях, достижений в учебе и ярких воспоминаний.
Как сообщало ИА REGNUM, празднование Дня знаний 1 сентября проходит в России в очном формате. В школу пойдут 17 млн детей.