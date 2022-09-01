Подгорица, , 05:35 — REGNUM Кубинская преступная группировка Cuban Ransomware стоит за кибератаками, совершенными с 20 по 21 августа и направленными на компьютерную систему правительства. Об этом 31 августа сообщил черногорский министр государственного управления Марас Дукай в эфире государственного телевидения.

Хакер Christoph Scholz

Он отметил, что преступники создали специальный компьютерный вирус под названием Zerodate, который затронул 150 рабочих мест в 10 правительственных учреждениях.

В результате атаки пришлось отключить ряд интернет-сайтов правительства, которые после восстановили свою работу. Власти Черногории утверждают, что каких-либо утечек конфиденциальной информации удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа итальянская нефтегазовая компания Eni объявила о том, что ранее ее информационная инфраструктура подверглась кибератаке.

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