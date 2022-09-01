Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Появление подразделений НАТО на территории бывш. УССР может привести к началу ядерной войны, сообщает американский журнал The Foreign Affairs.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи [территории б. УССР] — это совсем другое дело. Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса», — указывает издание.

По мнению авторов статьи, это может привести к эскалации конфликта и, в конечном итоге, к ядерной войне. В связи с этим издание призывает власти США избегать подобного сценария всевозможными способами. При этом журнал констатирует, что Соединенные Штаты и НАТО все больше вовлекаются в противостояние с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники рассказал, что США помогают киевскому режиму планировать наступательные операции. В частности, именно Вашингтон призвал Киев начать наступление, однако посоветовал сократить его масштабы.