Вашингтон, 1 сентября 2022, 05:18 — REGNUM Иск в отношении руководства сети кофеен Starbucks подала организация «Американский проект по защите гражданских прав» (ACR), обвинив компанию в расовой дискриминации при приёме на работу. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба вашингтонского Национального центра исследований общественной политики (NCPPR), от лица который был подан иск.
Уточняется, что по мнению NCPPR, руководство Starbucks, включая директора Говарда Шульца, подвергает дискриминации граждан с белым цветом кожи при приёме на работу, отдавая предпочтение соискателям с «небелым цветом кожи», нарушая этим законы штата Вашингтон и федеральное законодательство.
Центр считает действия руководства сети кофеен «вопиющим случаем» дискриминации белого населения США и собирается положить конец этой порочной дискриминационной политике компании.
Истец утверждает, что персонал кофеен нанимался руководством Starbucks без учёта заслуг и достижений на профессиональном поприще, а лишь на основе расовой и этнической принадлежности. В NCPPR убеждены, что руководство сети кофеен разработало целую систему обхода конституции США. В частности, работникам, нанимающим персонал по расовому и этническому признаку, руководство предусмотрело дополнительные выплаты.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд американского штата Калифорния не стал отклонять иск к компании Tesla о фактах возможного расизма на одном из заводов корпорации.
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