Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Иск в отношении руководства сети кофеен Starbucks подала организация «Американский проект по защите гражданских прав» (ACR), обвинив компанию в расовой дискриминации при приёме на работу. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба вашингтонского Национального центра исследований общественной политики (NCPPR), от лица который был подан иск.

Starbucks AleXander Agopian

Уточняется, что по мнению NCPPR, руководство Starbucks, включая директора Говарда Шульца, подвергает дискриминации граждан с белым цветом кожи при приёме на работу, отдавая предпочтение соискателям с «небелым цветом кожи», нарушая этим законы штата Вашингтон и федеральное законодательство.

Центр считает действия руководства сети кофеен «вопиющим случаем» дискриминации белого населения США и собирается положить конец этой порочной дискриминационной политике компании.

Истец утверждает, что персонал кофеен нанимался руководством Starbucks без учёта заслуг и достижений на профессиональном поприще, а лишь на основе расовой и этнической принадлежности. В NCPPR убеждены, что руководство сети кофеен разработало целую систему обхода конституции США. В частности, работникам, нанимающим персонал по расовому и этническому признаку, руководство предусмотрело дополнительные выплаты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд американского штата Калифорния не стал отклонять иск к компании Tesla о фактах возможного расизма на одном из заводов корпорации.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд в США не стал отклонять иск к Tesla о расизме