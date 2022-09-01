Петропавловск-Камчатский, , 05:11 — REGNUM Влияние роста интереса к экотуризму на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), препятствия для такого бизнеса, его перспективы на Дальнем Востоке, успешные практики в ДФО и Арктике, которые стали драйвером для развития территорий — темы большой дискуссии, которая открыла третий образовательный день форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке.

Камчатка Иван Шилов, ИА REGNUM

Первый заместитель генерального директора по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Эльвира Нургалиева рассказала молодым экологам об основных факторах в сфере господдержки, которые влияют на развитие туризма на Дальнем Востоке. Среди них особые режимы ТОР и Свободный порт Владивосток, которые дают десятилетние налоговые каникулы, программа «Дальневосточный гектар» по которой можно получить землю для малого и среднего бизнеса, программа субсидирования авиаперевозок — с прошлого года льготные авиабилеты стали доступны для жителей всех регионов в их поездках по ДФО. Ещё одним движителем являются крупные инвестпроекты, самые примечательные из них на Дальнем Востоке — это парк развлечений на острове Русский в Приморье, парк «Три вулкана» на Камчатке.

Также Эльвира Нургалиева отметила, что учтена необходимость подготовки кадров для туристической сферы. «Приоритет-2030» — крупнейшая программа, направленная на поддержку и развитие вузов, уже начала действовать.

«У Дальнего Востока колоссальный природный и экономический потенциал. Но это не отменяет необходимости ориентироваться на предельную антропогенную нагрузку, когда речь идёт о бизнесе. Поскольку на таких территориях, как Камчатка, никакие прибыли не перекроют ущерб природе», — сказала в ходе дискуссии заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова.

Она отметила, что в прошлом году был зарегистрирован рекордный для региона поток туристов, в этом году этот показатель может быть ещё больше. При этом туристическая сфера пока не вносит значительный вклад в бюджет и ВВП края, но ситуация заметно меняется.

О волонтёрстве, как части экологического туризма рассказала Алёна Килина, специалист Ассоциации волонтёрских центров. Она предложила слушателям Всероссийского форума присоединяться к движению «Путешествуй со смыслом» — это одно из направлений деятельности Ассоциации, связанной с волонтёрской мобильностью.

«С 2021 года мы провели 18 волонтёрских смен на ООПТ, только в этом году в них приняло участие больше 200 человек. В том числе мы провели уникальную экологическую смену на территории города, так мы хотим показать, что строительство экотроп возможно не только на природе», — сказала Алёна Килина.

Отвечая на вопрос участника форума из Казахстана о возможности обмена опытом и обучения, она добавила, что Ассоциация планирует международные гуманитарные экомиссии, а также проводит онлайн-курсы.

Директор КГБУ «Природный парк Вулканы Камчатки» Любовь Тимофеева отметила, что в последнее время особенно активизировались дискуссии о безопасности для окружающей среды бизнеса среди природы. В то же время всё больше компаний начинают учитывать ESG-факторы при проектировании туризма и инвестиций на природных территориях — это сочетание экологического, социального и финансового эффектов при ведении такой деятельности. Эти принципы можно брать на вооружение и при планировании развития территорий.

«В числе прочего это поможет объяснить жителям населённых пунктов, куда заходит эко-туристический бизнес, что дают им такие изменения. Кроме того, планирование развития экотуризма нужно обязательно делать и на долгосрочную перспективу, что дополнительно поможет привлечь предпринимателей в эту сферу», — сказала Любовь Тимофеева.

С примерами успешного ведения бизнеса на природной территориив ходе дискуссии также выступили Елена Лассаль, генеральный директор управляющей компании «Голубая лагуна» — курортного комплекса в природной геотермальной зоне Камчатки, на базе которого проходит форум «Экосистема. Заповедный край», и Александр Мороз, директор горно-спортивной базы «Снежная Долина» расположенной на одном из самых популярных камчатских маршрутов — к Мутновской группе вулканов.

Организаторами второго этапа Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае — «Экосистема. Заповедный край» являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края. Соорганизатор и генеральный экологический партнер ППК РЭО. Ключевые партнёры форума: АНО «Национальные приоритеты», Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей» и Госкорпорация «Росатом».