Форум «Экосистема»: Экологический туризм — импульс для развития территорий?
Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Влияние роста интереса к экотуризму на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), препятствия для такого бизнеса, его перспективы на Дальнем Востоке, успешные практики в ДФО и Арктике, которые стали драйвером для развития территорий — темы большой дискуссии, которая открыла третий образовательный день форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке.
Первый заместитель генерального директора по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Эльвира Нургалиева рассказала молодым экологам об основных факторах в сфере господдержки, которые влияют на развитие туризма на Дальнем Востоке. Среди них особые режимы ТОР и Свободный порт Владивосток, которые дают десятилетние налоговые каникулы, программа «Дальневосточный гектар» по которой можно получить землю для малого и среднего бизнеса, программа субсидирования авиаперевозок — с прошлого года льготные авиабилеты стали доступны для жителей всех регионов в их поездках по ДФО. Ещё одним движителем являются крупные инвестпроекты, самые примечательные из них на Дальнем Востоке — это парк развлечений на острове Русский в Приморье, парк «Три вулкана» на Камчатке.
Также Эльвира Нургалиева отметила, что учтена необходимость подготовки кадров для туристической сферы. «Приоритет-2030» — крупнейшая программа, направленная на поддержку и развитие вузов, уже начала действовать.
Она отметила, что в прошлом году был зарегистрирован рекордный для региона поток туристов, в этом году этот показатель может быть ещё больше. При этом туристическая сфера пока не вносит значительный вклад в бюджет и ВВП края, но ситуация заметно меняется.
О волонтёрстве, как части экологического туризма рассказала Алёна Килина, специалист Ассоциации волонтёрских центров. Она предложила слушателям Всероссийского форума присоединяться к движению «Путешествуй со смыслом» — это одно из направлений деятельности Ассоциации, связанной с волонтёрской мобильностью.
Отвечая на вопрос участника форума из Казахстана о возможности обмена опытом и обучения, она добавила, что Ассоциация планирует международные гуманитарные экомиссии, а также проводит онлайн-курсы.
Директор КГБУ «Природный парк Вулканы Камчатки» Любовь Тимофеева отметила, что в последнее время особенно активизировались дискуссии о безопасности для окружающей среды бизнеса среди природы. В то же время всё больше компаний начинают учитывать ESG-факторы при проектировании туризма и инвестиций на природных территориях — это сочетание экологического, социального и финансового эффектов при ведении такой деятельности. Эти принципы можно брать на вооружение и при планировании развития территорий.
С примерами успешного ведения бизнеса на природной территориив ходе дискуссии также выступили Елена Лассаль, генеральный директор управляющей компании «Голубая лагуна» — курортного комплекса в природной геотермальной зоне Камчатки, на базе которого проходит форум «Экосистема. Заповедный край», и Александр Мороз, директор горно-спортивной базы «Снежная Долина» расположенной на одном из самых популярных камчатских маршрутов — к Мутновской группе вулканов.
Организаторами второго этапа Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае — «Экосистема. Заповедный край» являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края. Соорганизатор и генеральный экологический партнер ППК РЭО. Ключевые партнёры форума: АНО «Национальные приоритеты», Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей» и Госкорпорация «Росатом».