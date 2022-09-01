Венесуэла может начать поставлять в Россию мясо и молоко буйволов
Каракас, 1 сентября, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Мясо и молоко буйволов готова поставлять в Россию Венесуэла, обладающая самым большим поголовьем этих животных в Латинской Америк. Об этом президент Боливарианской республики Николас Мадуро 31 августа заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
Dr. Raju Kasambe
Буйвол
«Мне сейчас рассказали, что Россия очень заинтересована в мясе буйволов и производных продуктах, и что они там хорошо продаются. Если России необходимо, Венесуэла готова (начать их поставку)».
Заместитель министра сельского хозяйства и земель Венесуэлы Хосе Агилера уточнил, что в настоящее время Венесуэла располагает самым большим поголовьем буйволов в Латинской Америке — численность этих животных достигает 2,9 млн. Бразилия и Колумбия имеют, соответственно, второе и третье по численности поголовье буйволов.
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