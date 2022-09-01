Наньчан, Китай, , 05:05 — REGNUM Китайские исследователи успешно вывели двух бабочек вида тейнопальпус золотистый — самца и самку, сообщает 31 августа газета China Daily.

Куколки бабочек

Этот вид считается самым редким в мире. Выведение самки было первым подобным случаем в Китае. Селекционно-исследовательская база тейнопальпуса золотистого в национальном природном заповеднике Цзянси Цзинганшань в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщила, что две бабочки были выведены ранее в этом месяце.

Вид является наиболее исчезающим из восьми самых ценных видов бабочек в мире и входит в список защиты животных первого класса в Китае.

Эксперт базы разведения Хэ Гуйцян сказал, что с момента открытия этого вида в 2007 году, в дикой природе были найдены только две самки. Нехватка самок, приводящая к низкой репродуктивной способности, связана с небольшой дикой популяцией этого вида бабочек.

Он сказал, что племенная база добилась успеха в первом искусственном разведении этих бабочек в 2020 году и выпустила двух самцов в заповедник. По его словам, благодаря успешному размножению самки в этом месяце племенная база сможет эффективно расширить популяцию редкого вида в дикой природе.