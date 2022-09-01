Петропавловск-Камчатский, , 05:02 — REGNUM В рамках Всероссийского молодежного форума «Экосистема. Заповедный край» в День знаний, в Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное открытие сразу трех тематических выставок, организованных партнерами и участниками проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Все они останутся в Камчатском дворце детского творчества, и жители региона смогут их посетить в любое удобное время.

В церемонии открытия приняли участие: заместитель Председателя Правительства Камчатского края Александра Лебедева, министр туризма Камчатского края Владимир Русанов, руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук, руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Вита Саар, директор УФПС Камчатского края Григорий Журавель, начальник Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Максим Гореликов и директор краевого Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Камчатский дворец творчества» Ольга Великанова.

«Символично, что сегодня в День знаний мы открываем три выставки, которые привезли к нам мои друзья из президентской платформы «Россия — страна возможностей» во Дворце детского творчества, где ещё неделю назад губернатор Камчатского края Владимир Викторович Солодов презентовал концепцию стратегического мастер-плана развития города, и мы говорили о том, каким Петропавловск-Камчатский станет к 2030 году, какие изменения должны произойти в жизни людей для того, чтобы действительно философией Камчатского края стала Экософия. У меня личное отношение к платформе «Россия — страна возможностей», поскольку я являюсь победителем первого сезона конкурса «Лидеры России» и у меня огромное количество друзей, в том числе и на Камчатке, которые также выигрывали всевозможные конкурсы платформы, поэтому я с особенным теплом приветствую здесь наших гостей. Мы завтра начнём серию экологических уроков в школах – это также проект, который мы делаем совместно в рамках экологического форума «Экосистема. Заповедный край» и наша задача – сделать так, чтобы каждый гость, приезжающий на Камчатку, оставлял кусочек своей философии, своего знания для наших детей, наших друзей, для нас самих, чтобы Камчатка становилась центром России и центром мира», — отметила заместитель Председателя Правительства Камчатского края Александра Лебедева.

«Сегодня мы с вами находимся на удивительной фотовыставке, которая помогает нам понять, в каком уникальном мире мы с вами живем. Понятно, что этот мир точно принадлежит не нам, но наша задача главная приоритетная цель – этот мир сохранить, потому что основа всего туризма как раз и заключается в той природе, в тех диких животных, которые нас окружают. Мы несем колоссальную ответственность сохранить все в первозданном виде. Такие мероприятия, как это, заставляют задуматься на сколько этот мир может быть уязвим от действий человека, и наша задача и туризм развивать так, чтобы он не вредил уникальному миру дикой природы», — рассказал министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.

«Партнеры проекта «Экософия» — Росзаповедцентр Минприроды России, фестиваль «Золотая Черепаха» и проект «Мусореализм» — впервые представляют свои экспозиции, посвященные экологической тематике, в Петропавловске-Камчатском. Такие события, как эта выставка, призваны привлечь внимание к вопросам потребительского поведения человека и необходимости взаимодействия органов государственной власти, общественных и коммерческих организаций, активистов и просто неравнодушных людей. Таким образом мы вносим посильный вклад в решение масштабных вопросов экоповестки. Все три выставки будут переданы в дар городу и останутся здесь в свободном доступе для жителей и гостей Петропавловска-Камчатского», — подчеркнула руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Вита Саар.

Выставка «Заповедная Россия», созданная Росзаповедцентром, состоит из 20 пейзажных фотографий, сделанных на федеральных заповедных территориях. Авторы — известные фотографы Игорь Шпиленок, Наталья Судец, Ростислав Машин, Юлия Калиничева. Их работы украшали выставку «Первозданная Россия», были представлены в «Дарвиновском музее» и объездили всю Россию от Балтийского моря до Дальнего Востока. Теперь их фотографии представлены и на Камчатке. В своих фотографиях они не только отражают красоту и разнообразие животного и растительного мира России, в особенности труднодоступных и северных территорий страны, но и подчеркивают миссию заповедников, а также важность работы сотрудников особо охраняемых природных территорий, которые каждый день работают над сохранением природной красоты нашей страны.

«Данная фотовыставка посвящена красоте заповедных территорий нашей большой страны. В Российской Федерации 107 заповедников и 66 национальных парков федерального значения, они расположены во всех регионах от Калининграда до Камчатки, от Черного Моря до Северного-Ледовитого океана. Уверена, что жители Петропавловска-Камчатского по достоинству оценят великолепную природу особо охраняемых природных территорий, поскольку сами живут в одном из самых красивых мест Российской Федерации. Глядя на эти фотографии, мы можем еще больше восхищаться и гордиться масштабом и величием нашей страны», — обратилась к присутствующим руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук.

В экспозиции «Природа бескрайних просторов России» собраны лучшие фотоработы финалистов Международного конкурса фотографий дикой природы «Золотая черепаха» — масштабного эколого-просветительского проекта, целью которого является изменение экологического сознания и поведения людей. В фотографиях, сделанных более, чем в 15 регионах России запечатлены уникальные моменты живой природы. Вмешательство человека в дикую природу часто приводит не только к изменению пищевых цепочек и путей миграции животных, но и нередко к исчезновению некоторых видов.

Еще одну выставку подготовила активная участница проекта «Экософия» номинации «ЭкоАрт» — Ульяна Белова. Ее экспозиция «Мусореализм» раскрывает тематику увеличения негативных последствий для природы, спровоцированного потребительским поведением человека. Сейчас на площадке форума «Экосистема. Заповедный край» представлены 12 работ, среди которых репродукции «Моны Лизы», «Крика», «Мадонны Литты». Эта выставка одновременно восхищает и поражает масштабом вреда потребительского поведения. Каждый, кто знакомится с работами Ульяны Беловой, обязательно задумывается о «мусорном следе», который он оставляет, ежедневно используя одноразовые вещи и упаковку. По завершении форума экспозиция займет достойное место в Камчатском дворце детского творчества.

Особой популярностью у посетителей выставок в этот день пользовалось мобильное отделение Почты России, которая выступила партнёром форума и вместе с Правительством Камчатского края выпустила ограниченным тиражом тематические открытки.

«Я благодарю команду проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Правительство Камчатского края за приглашение вместе открыть фотовыставки экологического молодежного форума и предоставить гостям мероприятия возможность поделиться своими впечатлениями с помощью почтовых открыток. Выпуском тематических почтовых открыток мы напоминаем о понятном и близком каждому человеку — о сохранении природного богатства России. Мы с радостью продолжим сотрудничество и поддержим и другие инициативы проекта «Экософии», — заявил директор УФПС Камчатского края Григорий Журавель.

Автором изображения на открытке стала камчатская художница Алёна Шувалова. Она нарисовала бурого медведя и молодых туристов, отдыхающих в согласии на лоне природы. Сюжет усилен образами вулканов, вечера у туристической палатки — тех впечатлений, за которыми тысячи людей отправляются в путешествие по Камчатке.

Консультанты Почты России ставили на открытках оттиск специального почтового штемпеля с изображением вулкана, изготовленного к 15-летию Камчатского края, и помогали посетителям правильно написать почтовый адрес и индекс, чтобы открытки из Петропавловска-Камчатского были доставлены адресатам в любой уголок страны.

Мероприятия форума «Экосистема. Заповедный край» объединят четыре тысячи участников из 85 регионов России, из которых 450 человек будут присутствовать очно.

Участников форума ожидают три насыщенных образовательных трека: «Знание. Экология» в партнёрстве с организацией Российское общество «Знание»; «Экология начинается с тебя» в партнёрстве с АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Россия — страна возможностей», «Экономика замкнутого цикла и экология территорий» совместно с генеральным экологическим партнером Форума ППК «РЭО», а также выездные практикумы по уникальным природным достопримечательностям Камчатки и различные факультативные мероприятия. Кроме участия в программе с тематическими семинарами и мастер-классами от ведущих специалистов в сфере экологии молодые люди смогут представить свои проекты и получить гранты от Росмолодёжи в размере до 1,5 млн руб.

Организаторами второго этапа Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае — «Экосистема. Заповедный край» выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края. Ключевые партнёры форума: ППК «Российский экологический оператор», АНО «Национальные приоритеты», Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей» и Госкорпорация «Росатом».