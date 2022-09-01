Петропавловск-Камчатский, 1 сентября 2022, 05:02 — REGNUM В рамках Всероссийского молодежного форума «Экосистема. Заповедный край» в День знаний, в Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное открытие сразу трех тематических выставок, организованных партнерами и участниками проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Все они останутся в Камчатском дворце детского творчества, и жители региона смогут их посетить в любое удобное время.
В церемонии открытия приняли участие: заместитель Председателя Правительства Камчатского края Александра Лебедева, министр туризма Камчатского края Владимир Русанов, руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук, руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Вита Саар, директор УФПС Камчатского края Григорий Журавель, начальник Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Максим Гореликов и директор краевого Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Камчатский дворец творчества» Ольга Великанова.
Выставка «Заповедная Россия», созданная Росзаповедцентром, состоит из 20 пейзажных фотографий, сделанных на федеральных заповедных территориях. Авторы — известные фотографы Игорь Шпиленок, Наталья Судец, Ростислав Машин, Юлия Калиничева. Их работы украшали выставку «Первозданная Россия», были представлены в «Дарвиновском музее» и объездили всю Россию от Балтийского моря до Дальнего Востока. Теперь их фотографии представлены и на Камчатке. В своих фотографиях они не только отражают красоту и разнообразие животного и растительного мира России, в особенности труднодоступных и северных территорий страны, но и подчеркивают миссию заповедников, а также важность работы сотрудников особо охраняемых природных территорий, которые каждый день работают над сохранением природной красоты нашей страны.
В экспозиции «Природа бескрайних просторов России» собраны лучшие фотоработы финалистов Международного конкурса фотографий дикой природы «Золотая черепаха» — масштабного эколого-просветительского проекта, целью которого является изменение экологического сознания и поведения людей. В фотографиях, сделанных более, чем в 15 регионах России запечатлены уникальные моменты живой природы. Вмешательство человека в дикую природу часто приводит не только к изменению пищевых цепочек и путей миграции животных, но и нередко к исчезновению некоторых видов.
Еще одну выставку подготовила активная участница проекта «Экософия» номинации «ЭкоАрт» — Ульяна Белова. Ее экспозиция «Мусореализм» раскрывает тематику увеличения негативных последствий для природы, спровоцированного потребительским поведением человека. Сейчас на площадке форума «Экосистема. Заповедный край» представлены 12 работ, среди которых репродукции «Моны Лизы», «Крика», «Мадонны Литты». Эта выставка одновременно восхищает и поражает масштабом вреда потребительского поведения. Каждый, кто знакомится с работами Ульяны Беловой, обязательно задумывается о «мусорном следе», который он оставляет, ежедневно используя одноразовые вещи и упаковку. По завершении форума экспозиция займет достойное место в Камчатском дворце детского творчества.
Особой популярностью у посетителей выставок в этот день пользовалось мобильное отделение Почты России, которая выступила партнёром форума и вместе с Правительством Камчатского края выпустила ограниченным тиражом тематические открытки.
Автором изображения на открытке стала камчатская художница Алёна Шувалова. Она нарисовала бурого медведя и молодых туристов, отдыхающих в согласии на лоне природы. Сюжет усилен образами вулканов, вечера у туристической палатки — тех впечатлений, за которыми тысячи людей отправляются в путешествие по Камчатке.
Консультанты Почты России ставили на открытках оттиск специального почтового штемпеля с изображением вулкана, изготовленного к 15-летию Камчатского края, и помогали посетителям правильно написать почтовый адрес и индекс, чтобы открытки из Петропавловска-Камчатского были доставлены адресатам в любой уголок страны.
Мероприятия форума «Экосистема. Заповедный край» объединят четыре тысячи участников из 85 регионов России, из которых 450 человек будут присутствовать очно.
Участников форума ожидают три насыщенных образовательных трека: «Знание. Экология» в партнёрстве с организацией Российское общество «Знание»; «Экология начинается с тебя» в партнёрстве с АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Россия — страна возможностей», «Экономика замкнутого цикла и экология территорий» совместно с генеральным экологическим партнером Форума ППК «РЭО», а также выездные практикумы по уникальным природным достопримечательностям Камчатки и различные факультативные мероприятия. Кроме участия в программе с тематическими семинарами и мастер-классами от ведущих специалистов в сфере экологии молодые люди смогут представить свои проекты и получить гранты от Росмолодёжи в размере до 1,5 млн руб.
Организаторами второго этапа Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае — «Экосистема. Заповедный край» выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края. Ключевые партнёры форума: ППК «Российский экологический оператор», АНО «Национальные приоритеты», Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей» и Госкорпорация «Росатом».