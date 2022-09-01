Хэфэй, Китай, , 04:59 — REGNUM Китайская неделя кибербезопасности 2022 года, посвященная теме «Кибербезопасность людей и для людей», стартует 5 сентября объявил главный надзорный орган страны за интернетом, передает 31 августа газета China Daily.

Мероприятие, которое продлится до 11 сентября, было совместно организовано примерно 10 правительственными учреждениями, включая Киберпростанственную администрацию Китая (CAC), Министерство общественной безопасности КНР, Министерство образования и Министерство промышленности и информационных технологий Китая. Согласно заявлению администрации, в этом году церемония открытия и основной саммит пройдут в Хэфэе, столице провинции Аньхой. Еще восемь подфорумов пройдут в течение недели.

Учитывая, что безопасность данных для автомобилей является горячей темой среди общественности, автомобильные предприятия впервые обсудят с посетителями во время мероприятия свои усилия по защите данных и повышению осведомленности о безопасности, сообщил заместитель главы координационного бюро кибербезопасности CAC Гао Линь, на пресс-конференции.

Он сказал, что предприятия, связанные с киберпространством, школы кибербезопасности, связанные с университетами, а также эксперты по безопасности также примут участие в мероприятии этого года, чтобы обучить талантов в области безопасности и поделиться знаниями в области кибербезопасности по видеосвязи с большим количеством пользователей сети.

Кроме того, в течение недели будет объявлен конкурс по кибербезопасности, в ходе которого будет проведен ряд мероприятий, направленных на повышение способности людей предотвращать риски их безопасности и защищать свою личную информацию в Интернете.