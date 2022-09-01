Хэфэй, Китай, 1 сентября, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Китайская неделя кибербезопасности 2022 года, посвященная теме «Кибербезопасность людей и для людей», стартует 5 сентября объявил главный надзорный орган страны за интернетом, передает 31 августа газета China Daily.

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Мероприятие, которое продлится до 11 сентября, было совместно организовано примерно 10 правительственными учреждениями, включая Киберпростанственную администрацию Китая (CAC), Министерство общественной безопасности КНР, Министерство образования и Министерство промышленности и информационных технологий Китая. Согласно заявлению администрации, в этом году церемония открытия и основной саммит пройдут в Хэфэе, столице провинции Аньхой. Еще восемь подфорумов пройдут в течение недели.

Учитывая, что безопасность данных для автомобилей является горячей темой среди общественности, автомобильные предприятия впервые обсудят с посетителями во время мероприятия свои усилия по защите данных и повышению осведомленности о безопасности, сообщил заместитель главы координационного бюро кибербезопасности CAC Гао Линь, на пресс-конференции.

Он сказал, что предприятия, связанные с киберпространством, школы кибербезопасности, связанные с университетами, а также эксперты по безопасности также примут участие в мероприятии этого года, чтобы обучить талантов в области безопасности и поделиться знаниями в области кибербезопасности по видеосвязи с большим количеством пользователей сети.

Кроме того, в течение недели будет объявлен конкурс по кибербезопасности, в ходе которого будет проведен ряд мероприятий, направленных на повышение способности людей предотвращать риски их безопасности и защищать свою личную информацию в Интернете.