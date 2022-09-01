Хельсинки, 1 сентября, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Победа России в спецоперации по защите Донбасса может нанести непоправимый урон по имиджу коллективного Запада. Об этом 31 августа заявил председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо в беседе с представителем телекомпании YLE.

Финляндия

По мнению Халла-ахо, успехи России в спецоперации ясно покажут всему миру, что Москва в одиночку может взять верх над всем коллективным Западом, принимающим активное участие в конфликте на стороне киевского режима. Западные страны, включая США и Великобританию, предоставляли военную и гуманитарную помощь только одной стороне, однозначно обозначив, на чьей они стороне в конфликте.

«Как это отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, например, в странах третьего мира, которые сейчас очень внимательно следят за происходящим здесь?» — задался вопросом депутат парламента Финляндии.

Халла-ахо предположил, что в случае победы России в спецоперации возможен новый конфликт, который начнётся «с задержкой в несколько лет».

Он напомнил, что Европа и США встали на сторону киевского режима, а Москва расценила действия Запада как непосредственное участие в конфликте.

Халла-ахо также предположил, что если Россия добьется результата, то это «может привести к новой войне с задержкой в несколько лет».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению спикера российского Совета Федерации Валентины Матвиенко, у России достаточно ресурсов для победы в специальной операции по денацификации и демилитаризации территории б. УССР.