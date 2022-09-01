Текирдак, , 04:50 — REGNUM В турецкий порт Текирдаг утром 1 сентября прибыл танкер Oris Sofi с грузом растительного масла с территории бывш. УССР, временно контролируемой нацистским киевским режимом. Это следует из данных сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Подсолнечное масло © ИА REGNUM

Танкер Oris Sofi вышел из порта Южный 27 августа с 5,9 тыс. тонн подсолнечного масла на борту. По состоянию на 04:36 мск 1 сентября, он пришвартован к терминалу порта Текирдак.

Как сообщало ИА REGNUM, совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле 31 августа санкционировал выход из портов, расположенных на территории б. УССР, ещё четырёх судов с продовольствием.

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