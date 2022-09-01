Пекин, 1 сентября, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Три правительственных чиновника Пекина были исключены из Коммунистической партии Китая и отстранены от должности из-за обвинений в преступлениях, связанных с тестированием на коронавирус, сообщает 31 августа газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Ян Дацин, бывший заместителем директора комиссии здравоохранения рйаона Фаншань в Пекине, вместе с двумя другими чиновниками — Цзинь Чанхао и Син Манем — были обвинены в получении взяток и нарушении трудовой дисциплины, что привело к тяжелым потерям для партии, страны и общественных интересов, заявили дисциплинарные органы Китая.

Дело было передано в прокуратуру. Согласно более раннему сообщению района Фаншань, случай связан с лабораторией Beijing Pushi Medical Laboratory Co., которая, как сообщается, предоставила данные о результатах ПЦР-тестов, которые не соответствовали количеству собранных образцов. Полиция Пекина приняла меры в отношении шести человек в связи с инцидентом в лаборатории в мае. Лицензия лаборатории на ведение бизнеса была отозвана.