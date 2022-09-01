Вьентьян, 1 сентября, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Военнослужащие Лаоса и Камбоджи будут совместно обеспечивать охрану границ между государствами и оказывать помощь в случае стихийных бедствий. Об этом рассказало национальная радиостанция Лаоса по итогам встречи командующих вооруженными силами двух стран.

Александр Куликов ИА REGNUM Команда из Лаоса

Сообщается, что в ходе переговоров обсуждался вопрос укреплении сотрудничества между вооруженными силами по обеспечению безопасности границ. Также стороны договорились о работе над модернизацией народной армии Лаоса и королевской армии Камбоджи. Подчеркивается, что охрана государственных границ является важнейшей задачей для обеспечения безопасности в регионе.

Отмечается, что представители Лаоса и Камбоджи также договорились о задействовании вооруженных сил для гуманитарных операций. В частности, они намерены бороться с последствиями стихийных бедствий, а также проводить обучение для военнослужащих армий Лаоса, Камбоджи и Вьетнама. Кроме того, были достигнуты договоренности по совместной борьбе с контрабандой наркотиков.