Пекин, 1 сентября 2022, 04:29 — REGNUM За последние десять лет Китай построил крупнейшую в мире сеть высокоскоростных железных дорог и скоростных автомагистралей, заявил член Национального комитета Китайского народного политического консультативного совета (НПКСК), высшего политического консультативного органа страны, сообщает 31 августа газета China Daily.
Китай также продолжал углублять свое сотрудничество в области транспорта с другими странами в последнее десятилетие, при этом его международное влияние значительно возросло, сказал Ван, который также является вице-президентом Китайской академии транспортных наук. Он выступил с речью на мероприятии, проведенном 30 августа в Пекине Национальным комитетом НПКСК для его членов, которые выступили с речами, чтобы поделиться достижениями Китая после 18-го Съезда Коммунистической партии Китая в 2012 году.
По его словам, к концу 2021 года в Китае действовало 150 000 км железных дорог, 40 000 км высокоскоростных железных дорог, 5,28 млн км автомобильных дорог и 169 000 км скоростных автомагистралей. Сети высокоскоростных железных дорог и скоростных автомагистралей Китая охватывают более 95% городов с населением более 200 000 человек.
Ван сказал, что грузовые поезда Китай — Европа следуют в 24 европейские страны, а международное сотрудничество страны в области автомобильного транспорта было расширено до 19 стран. По его словам, во время пандемии COVID-19 грузовые поезда Китай — Европа и океанские суда сыграли большую роль в обеспечении стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок, что продемонстрировало чувство ответственности Китая.
Во время конференции еще четыре члена Национального комитета НПКСК также выступили с речами о Проекте водоотведения «Юг — Север», высококачественном развитии обрабатывающей промышленности, культурном строительстве Китая и реформе образования. Это мероприятие стало вторым из серии мероприятий, проведенных в этом году Национальным комитетом НПКСК для политических советников из разных секторов с целью обмена опытом.