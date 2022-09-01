Пекин, 1 сентября, 2022, 04:29 — ИА Регнум. За последние десять лет Китай построил крупнейшую в мире сеть высокоскоростных железных дорог и скоростных автомагистралей, заявил член Национального комитета Китайского народного политического консультативного совета (НПКСК), высшего политического консультативного органа страны, сообщает 31 августа газета China Daily.

Скоростной поезд. Китай

Китай также продолжал углублять свое сотрудничество в области транспорта с другими странами в последнее десятилетие, при этом его международное влияние значительно возросло, сказал Ван, который также является вице-президентом Китайской академии транспортных наук. Он выступил с речью на мероприятии, проведенном 30 августа в Пекине Национальным комитетом НПКСК для его членов, которые выступили с речами, чтобы поделиться достижениями Китая после 18-го Съезда Коммунистической партии Китая в 2012 году.

По его словам, к концу 2021 года в Китае действовало 150 000 км железных дорог, 40 000 км высокоскоростных железных дорог, 5,28 млн км автомобильных дорог и 169 000 км скоростных автомагистралей. Сети высокоскоростных железных дорог и скоростных автомагистралей Китая охватывают более 95% городов с населением более 200 000 человек.

Ван сказал, что грузовые поезда Китай — Европа следуют в 24 европейские страны, а международное сотрудничество страны в области автомобильного транспорта было расширено до 19 стран. По его словам, во время пандемии COVID-19 грузовые поезда Китай — Европа и океанские суда сыграли большую роль в обеспечении стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок, что продемонстрировало чувство ответственности Китая.

Во время конференции еще четыре члена Национального комитета НПКСК также выступили с речами о Проекте водоотведения «Юг — Север», высококачественном развитии обрабатывающей промышленности, культурном строительстве Китая и реформе образования. Это мероприятие стало вторым из серии мероприятий, проведенных в этом году Национальным комитетом НПКСК для политических советников из разных секторов с целью обмена опытом.