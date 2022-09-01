Гуандун, Китай, , 04:10 — REGNUM Южно-китайская провинция Гуандун в течение последнего десятилетия смело продвигала реформы и открытость, а также стремилась возглавить другие регионы на пути к построению современной социалистической страны во всех отношениях, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

Гуанчжоу jo.sau

Гуандун поддерживала устойчивый экономический рост и добилась больших успехов в высококачественном развитии за последние 10 лет, сообщил на пресс-брифинге губернатор провинции Ван Вэйчжун.

По словам Вана, ВРП провинции более чем удвоился до 12,4 трлн юаней (около $1,8 трлн) в 2021 году, по сравнению с 5,7 трлн юаней в 2012 году. Ее внешняя торговля превысила 8 трлн юаней в 2021 году, а накопленное фактическое использование иностранных инвестиций за 10 лет составило 1,3 трлн юаней.

Гуандун способствовал развитию района Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао и постоянно строит экономику, движимую обрабатывающей промышленностью и научно-техническими инновациями. За последние 10 лет в провинции было создано 20 стратегических промышленных кластеров, а ее расходы на исследования и разработки выросли более чем в два раза. Гуандун также способствовала скоординированному развитию различных регионов и вывела из нищеты более 1,6 мл жителей.

За последние пять лет регион инвестировал 750 млрд юаней в строительство объектов по охране окружающей среды и в борьбу с загрязнением окружающей среды.