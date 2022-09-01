Москва, 1 сентября, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Делегации из недружественных стран, таких как Япония и Южная Корея, посетят Восточный экономический форум во Владивостоке, заявил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Восточный экономический форум

«Я вообще убежден и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья, и их немало. На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку», — приводит его слова РИА Новости.

Чекунков добавил, что Сеул и Токио находятся в ситуации, когда решения принимаются за них и без учета их национальных интересов. При этом укрепление отношений с Россией для этих стран важно из-за соседства друг с другом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет заседание Госсовета России в рамках ВЭФ во Владивостоке. Основной темой заседания будет развитие туристической отрасли в стране.