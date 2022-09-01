Токио, 1 сентября, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Курс японской иены по отношению к доллару США на старте валютных торгов в Токио 1 сентября обновил минимум с сентября 1998 года. Это следует из данных торговой площадки.

Businesstimes.com.sg Японская йена

На Токийской фондовой бирже перед открытием утренней сессии курс иены составлял около 139,41 йены за один доллар США, что является минимальной стоимостью японской валюты за 24 года.

Крайне мягкая кредитно-денежная политика Банка Японии стимулирует продажи национальной валюты и её удешевление. Это удорожает импортные товары, включая энергоносители, но повышает прибыли ориентирующихся на внешние рынки крупных японских корпораций.

Читайте также: Эксперт назвала причины роста цен на тысячи товаров в Японии